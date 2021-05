„Wie man mit einem einzelnen Tweet einen Hype tötet“

Eigentlich hätte die Sondersendung bereits vor einem Jahr laufen sollen, der Dreh verzögerte sich aber wegen der Corona-Pandemie. Jetzt postete der Streamingdienst ein kurzes Teaser-Video, in dem die sechs Darsteller*innen, von hinten gefilmt, Arm in Arm durch das Studiogelände von Warner Bros im kalifornischen Burbank schlendern. Im Hintergrund läuft eine langsam-melancholische Version des Serien-Titelsongs „I’ll Be There for You“ von „The Rembrandts“. Das Video endet auf den Schriftzug: „The one where they get back together“ – in Anspielung auf die übliche Struktur der Episodentitel.