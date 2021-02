Menschen aus Ostasien sind nicht immer reich

Der vietnamesisch-amerikanische Pulitzerpreisträger Viet Thanh Nguyen führte diesen Umstand in einem Artikel in der New York Times auf „narrative scarcity“, also narrative Knappheit zurück. Während sich die Mehrheitsgesellschaft in allen möglichen Formen abgebildet sehe, gebe es fast keine Geschichten über Minderheiten, weshalb jede Geschichte an hohen Standards gemessen werde. In der LA Times schrieb Nguyen außerdem: „Wenn Crazy Rich Asians erfolgreich wird, ist es ein Erfolg für uns alle. Wenn es scheitert, werden wir alle scheitern“ und meinte damit, dass der Film eine Art Gradmesser für die Verwertbarkeit ostasiatischer Geschichten sei.