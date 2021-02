„Die meisten männlichen Schauspieler wollen keine Nebenrolle spielen“

Eine sogenannte No-Asshole-Politik hat Regisseurin Olivia Wilde eingeführt. Das erzählte sie kürzlich in einem Gespräch mit Vulture. Was das ihrer Beschreibung nach bedeutet: Wilde arbeitet nach dem Prinzip, dass alle am Set auf dem gleichen Level stehen, also Hierarchien – vor allem zwischen Regisseur*innen und der restlichen Crew – aufgebrochen werden sollen. Außerdem toleriere sie kein „Diva-Verhalten“, niemand dürfe sich daneben benehmen oder aufspielen, kurz: Wilde will keine Assholes, also Arschlöcher, am Set. Wer deshalb durch das Raster fiel: Schauspieler Shia LaBeouf. Den hatte Olivia Wilde nämlich ursprünglich für eine Rolle in ihrem neuen Film „Don’t Worry Darling“ gecastet. Mitte Dezember vergangenen Jahres aber verklagte Ex-Freundin und Musikerin FKA Twigs LaBeouf, denn er soll sie psychisch und physisch missbraucht haben. Olivia Wilde feuerte ihn daraufhin. Stattdessen bekam Sänger Harry Styles die Rolle.