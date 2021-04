Influencer*innen im Brennpunkt

Die Clique gibt sich allerdings so dermaßen betont lässig, dass die Freund*innen eher wie wandelnde Stereotype, die man der „Gen Z“ zuschreibt, als glaubhafte Vertreter*innen derselben wirken: So verkörpert Luc (Jean-Luc Caputo) den hedonistischen Techno-Jünger, dessen Liebe zur Natur so weit geht, dass er im Wald Zigarettenstummel sammelt. Polly (Emma Larsen) hingegen ist die sensible Poetin, die wahrscheinlich eine Schwäche für Sternzeichen und Duftkerzen hat. Ganz so genau weiß man es nicht, die Figurenzeichnung muss mit wenigen plakativen Verweisen auskommen. Im Ergebnis wirkt das eher wie das Zerrbild einer Generation, beziehungsweise eines kleinen wohlhabenden, besonders hippen Teils von ihr.