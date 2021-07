Ratgeber: Wie kann ich besser auswendig lernen?

Wer kennt diese Situation nicht? Stundenlang sitzt man am Schreibtisch, aber der Lernstoff für die kommende Prüfung will einfach nicht hängen bleiben. Eine Studie aus dem Jahr 2013 hat gezeigt, dass gängige Lernmethoden, wie zum Beispiel wiederholtes Durchlesen oder Textpassagen markieren, nicht unbedingt effektiv sind. Auch beim Auswendiglernen gilt: Work smarter, not harder. Wir stellen euch ein paar Lernmethoden vor, die für jede*n funktionieren und haben sie uns von Birgit Spinath, Professorin für Pädagogische Psychologie an der Uni Heidelberg, erklären lassen.