„Die Studierenden sind eine große Entlastung für uns“

Im Bereich, der sich hinter den zwei Schiebetüren verbirgt, geht das nicht. Denn hier liegen Menschen, die sich mit Corona infiziert haben. Wer hier reingeht, wechselt nicht nur die Maske – statt OP- oder normaler FFP2- zu einer FFP2-Maske mit extra Gummiabdichtung an der Nase. Wer hier reingeht, zieht auch eine Schutzbrille, einen Schutzkittel, zwei Paar extra dicke Handschuhe und eine OP-Haube an. Hier drin kann man weder mal eben einen Schluck trinken, noch kurz auf die Toilette gehen – denn wer wieder rausgeht, der muss sich in der Schleuse komplett aus- und dann wieder neu anziehen. Dieser Bereich und alles, was mit ihm in Berührung kommt, muss strikt vom anderen Teil der Station getrennt werden. Aber Lisa ist die Verbindung.

„Der Wagen steht in der Schleuse und wir bräuchten ein paar frische Sachen!“

Wie wichtig dieses System – und damit Lisa – ist, das bekommt man an diesem Tag ständig mit. Diese Verbindung bedeutet nämlich, dass Ärzt:innen und Pflegende, die einmal in den Isolationsbereich gegangen sind, dort bleiben können. Auch wenn dringend Medikamente oder frisches Bettzeug benötigt werden. Lisa kann alle diese Dinge in die Schleuse stellen, auch wenn es nur eine Kartoffelsuppe ist: Das hilft, die ausgebildeten Pflegenden zu entlasten. So haben sie mehr Zeit – Zeit, in der sie sich um die vielen anderen Patient:innen kümmern können. Denn Station I3 ist an diesem Dienstag Ende November voll, alle zehn Plätze sind belegt, sechs davon mit Covid-Patienten.