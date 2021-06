Diese Arten Mensch begegnen dir im Supermarkt

Wer sind die Opfer?

Nackenatmer*innen sind die Faultiere unter den Supermarkt-Typen und nehmen selten mehr Anstrengungen auf als sie unbedingt müssen. Ihre Opfer befinden sich deshalb immer in unmittelbarer Nähe. Nackenatmer*innen atmen am liebsten hypochondrischen, hygieneverliebten Menschen in den Nacken. Sie regen sich bekanntlich am lautesten über ungefragten Körperkontakt auf – eine Wonne für Nackenatmer*innen!