„Wenn du nicht auf dich aufpasst, dann tut es niemand“

Bald rief die Ärztin an und sagte, dass sie einen Platz in der Psychiatrie aufgetrieben hätte. Sie fragte: „Wollen Sie da morgen hin?“ Und was tat ich? Ich legte auf und meldete mich einfach nicht mehr bei ihr. Am nächsten Tag verabredete ich mich mit einer Freundin. In der letzten Kurve vor unserem Treffpunkt konnte ich auf einmal nicht mehr weiter gehen. Ich schaffte es einfach nicht mehr. Da war das letzte Fitzelchen Energie weg, das ich noch in mir trug. Ich kehrte um, packte eine Tasche und war drei Wochen in der Psychiatrie. Wenn man den Fuß gebrochen hat, geht man ins Krankenhaus. Dass es bei psychischen Krankheiten auch so sein muss, habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden.