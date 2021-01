„Wenn ich bei einem Ritual gestört wurde, überkam mich ein Gefühl der Ohnmacht“

„Vor ungefähr neun Jahren fing meine Zwangserkrankung an. Wenn ich damals von meiner Arbeit als Physiotherapeutin nach Hause kam, wischte ich im Auto erstmal alles, was ich angefasst hatte, mit einem Feuchttuch ab, manchmal dreimal hintereinander. Im Haus dasselbe: Türklinke, Lichtschalter, Schlüssel, Handy. Alle Gegenstände, die von draußen in die Wohnung kamen, wie zum Beispiel meine Arbeitssachen, bewahrte ich direkt hinter der Haustür auf. Dann zog ich mich komplett um und achtete penibel darauf, dass ich dabei nichts in meiner Wohnung berührte. Ich wusch mir meine Hände mindestens fünfmal, bis ich mir sicher war, dass sie auch sauber waren und desinfiziert sie. Daraufhin duschte ich. Erst danach zog ich die Klamotten an, mit denen ich mich in der ganzen Wohnung bewegen konnte. Dieses Ritual hat eine halbe Stunde gedauert.