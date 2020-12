„Später interessiert es niemanden, ob du ein paar Semester mehr studiert hast“

Was mir dann am meisten gegen den selbst auferlegten Stress und die Angst vor dem Klischee der „Langzeit-Studierenden“ geholfen hat: immer einen Plan B zu haben. Man sollte wissen, was man macht, wenn das Studium am Ende tatsächlich nirgendwo hinführt. Bei mir war der Plan B eine Ausbildung in der Landwirtschaft. Dadurchbin ich nie an der Frage verzweifelt, was ich später mal ohne Studienabschluss mache. Der Plan B imprägnierte mich gegen diese Angst.