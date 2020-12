Warum Leute mit Kindern die besseren Freund*innen sind

Ein Baby ist eine Prüfung. Nicht nur für eine Beziehung, auch für eine Freundschaft. Meine Freundin und ich trinken seltener Tee als früher, am Kanal saßen wir noch gar nicht. Aber: Ich vermisse nichts. Wer eine Freundschaft an ein paar Ritualen festmacht, hat das Prinzip nicht richtig verstanden. Wenn eine Freundin ihr kleines Kind versorgt und ihren Alltag daran anpasst, ist sie ja trotzdem noch derselbe Mensch. Nur müder und gestresster vielleicht. Was dann hilft, ist Normalität. Vor dem Lieblingscafé in der Sonne sitzen oder zuhause frühstücken. Dass mittlerweile noch ein Kleiner dabei ist, der zwischen Krümeln und Marmeladeresten an einem Löffel nuckelt, stört nicht, sondern ist schön.