Traut euch, öfter Nein zu sagen

„Der schöne 27. September“ ist ein Gedicht von Thomas Brasch. Darin beschreibt er, was er an jenem Tag alles nicht getan hat: „Ich habe keine Zeitung gelesen. Ich habe keiner Frau nachgesehen. Ich habe den Briefkasten nicht geöffnet. Ich habe keinem einen Guten Tag gewünscht“, und so weiter. Darüber freut sich sicher die Frau, die vom Thomas nicht belästigt wurde. Was das Gedicht aber vor allem sagt: Das Nein befreit. In einer Zeit, in der sich alle ständig selbst optimieren müssen, ist das Nein eine Zuflucht. Eine Oase in der Kapitalismusblase.