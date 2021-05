„Ich habe das als Angriff auf mich selbst wahrgenommen“

Anna ist 23 Jahre alt und Regionalgruppensprecherin der Organisation Keshet München. Sie ist sich sicher: „Dass Antisemitismus in Deutschland importiert sei, ist von vorne bis hinten gelogen und spiegelt überhaupt nicht die Lebensrealität von Juden und Jüdinnen in Deutschland wider.“ Anna erinnert sich noch gut an die Bilder von Querdenkern, die sich mit gelbem Stern als Opfer stilisierten, an Attila Hildmann, der in einer Telegram-Gruppe zum Mord an Juden aufrief, an den NSU 2.0. Und natürlich an den rechtsradikalen Anschlag auf die Synagoge in Halle vor eineinhalb Jahren. „Das alles haben viele anscheinend schon wieder vergessen.“