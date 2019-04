Wird Sprache auch in anderen europäischen Ländern gegendert?

In Deutschland wird oft versucht, dabei sehr genau und fair zu sein. Egal, ob Rechtschreibreform, Jugendwort des Jahres oder eben Gendern – die Diskussion um Sprache scheint endlos. Zwischen Gender-Stern, Binnen-I, Schrägstrich, Unterstrich, Klammer und Plural stellt sich die Frage: Spielt gendergerechte Sprache in anderen Ländern eigentlich auch so eine große Rolle wie in Deutschland? Sprachwissenschaftler geben einen Einblick, wie die Diskussion in einigen anderen europäischen Staaten abläuft: