Horror-Date: Die betrunkene Übergriffige

Plötzlich beugte sich Ayla über den Tisch. Sie streckte ihre Hand nach meinem Kopf aus und fasste mir in die Haare. In meinen Afro! Jede:r sollte wissen: Schwarzen Menschen sollte man ungefragt nicht in die Haare fassen. Und am besten auch nicht danach fragen. Ayla führte mir wieder vor Augen, dass Schwarze Menschen von vielen als Fremdkörper angesehen werden, dessen „Mysterium es zu erforschen gilt“. Schwarzen Männern und Frauen wird einfach überdurchschnittlich oft auf den Kopf gegriffen. Es ist ein unglaublich erniedrigendes Gefühl. Da habe ich gemerkt, dass ihre ständigen Annäherungsversuche wenig mit Zärtlichkeit zu tun hatten. Es war ein Eingriff in meine Privatsphäre. Ayla war übergriffig und respektierte mich nicht.