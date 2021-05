Macht mein Lieblingsclub wieder auf?

Doch Hilfen hin oder her, die Clubs kämpfen ums Überleben. Der Betreiber des „Ben Briggs“ in Kiel schreibt etwa: „Nüchtern betrachtet – welch schönes Wortspiel für einen Clubbetreiber – steht und fällt es mit dem Verlauf des Jahres und dem Insolvenzrecht. (…) Wir hoffen, aber realistisch muss man wohl davon ausgehen, dass unser Club nicht überleben wird.“ Und auch die knappe Antwort des „Fundbureaus“ in Hamburg lässt Schlimmes vermuten: „Wir sind alle am Boden zerstört, sind am Zittern, haben Depressionen.“