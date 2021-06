Horror-Party: Die zugedröhnte Fremde

So viel zur ausgelassenen Party. Aber als wäre die Warterei im grässlichen Wetter nicht schon genug Stimmungsdämpfer gewesen, rempelte mich jemand auf einmal grob von hinten an. Vom Frust getrieben und innerlich bereit, mich auf meiner ersten Student*innenparty mit jemanden zu kloppen, drehte ich mich wütend um und wurde von einer Alkoholfahne überzogen. Eine mir völlig Fremde klammerte sich an meinen Arm und brüllte mir aus 30 Zentimeter Entfernung ins Gesicht: „Liiiisa, wo seids ihr?“ – „Ich bin nicht Lisa“, sagte ich und versuchte, sie abzuschütteln, aber sie hing schwer an meinem Arm. Sie rief weiter nach Lisa und klammerte sich für eine Person, die kaum stehen konnte, mit erstaunlich viel Kraft an mich.