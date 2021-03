3800 Euro brutto für die Sozialarbeiterin in der Bahnhofsmission

Der Arbeitsalltag

Wir arbeiten immer in Sechs-Stunden-Schichten. Die Frühschicht beginnt um 7 Uhr, die späteste Schicht geht bis 21:30 Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen. Am Anfang teilen wir die wichtigsten Aufgaben auf, die während der Schicht erledigt werden müssen. Im Schichtdienst machen alle alles. Als Festangestellte bin ich zwar schwerpunktmäßig für die Beratungsgespräche zuständig, aber ich schmiere auch mal Schmalzbrote, mache Umstiegshilfen, verteile Essen an unserem Ausgabefenster und schenke Kaffee aus. Das ist für uns Festangestellte wichtig, um weiterhin mit den Menschen in Kontakt zu sein, die regelmäßig zu uns kommen. Da ich in Vollzeit arbeite, bleibe ich nach der Schicht noch ein bisschen da und mache Büro-Arbeit, zum Beispiel die Schichteinteilung. Wir haben ungefähr 140 Ehrenamtliche, ohne die wir den Schichtbetrieb rund um die Uhr nicht aufrechterhalten könnten.