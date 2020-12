Warum wir zu unserem Neo-Spießertum stehen sollten

Es ist eher so, dass wir alte Formen mit neuen Inhalten füllen. Wir lehnen das Alte nicht kategorisch ab, sondern geben ihm einen neuen Anstrich. In dieser Hinsicht bedeutet konservativ, dass wir bewahren, was wir nach kritischer Überprüfung für gut befunden haben. Die Übernahme spießig konnotierter Aspekte in unsere Lebensgestaltung hat also nichts mit Mode oder einer kurzlebigen Retro-Welle zu tun. Es ist vielmehr so, dass sich damit theoretische, idealistische Überlegungen in die Praxis übersetzen lassen. Wer Socken stopft, muss keine neuen kaufen. Wer Lebensmittel einkocht, schmeißt kein Essen weg. Und wer in braun getäfelten Selbstversorgerhütten Urlaub macht, tut das auch oft, um bewusst aufs Fliegen zu verzichten. Deshalb haben meine Freunde und ich den Titel „Neo-Spießer“ verdient. Wir sollten unseren Widerstand dagegen aufgeben und ihn mit Stolz tragen.