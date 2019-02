Am Beispiel April erfährt der Leser, welche Gedanken sich Green zu diesem Prozess gemacht hat. Schon früh im Buch wird man mit Sätzen wie „Man kann nur bis zu einem gewissen Grad so tun, als wäre man jemand anderes, ohne zu diesem anderen zu werden“ konfrontiert. Green kritisiert die schleichende Entmenschlichung, die Youtube-Stars und dergleichen zweifellos ereilt. Stück für Stück baut man sich seine Marke auf, verkauft und vermarktet diese durch Videos, Posts und Storys und nähert sich so der Kunstfigur an, die man erschaffen hat: „Allerdings bedachte ich nicht, dass ich durch die Erschaffung der Marke April May zugleich ein neues Selbst schuf“, schreibt Green in seinem Buch.