Geschwister oder Liebespaar?

Dass man diese unangenehmen Situationen aber auch mit Humor nehmen kann, beweist der Instagram-Account @siblingsordating. Der ist als eine Art Ratespiel konzipiert, indem Fotos von Paaren oder Geschwistern zunächst in der Story gepostet werden mit einer Umfrage: Geschwister oder Paar? Die User*innen können dann raten, wer verwandt oder verliebt ist und finden bei dem späteren Post per Rechtsklick die Auflösung. In dem meisten Fällen ist das Ergebnis, nunja, eher überraschend: