Der Ex, den ich nicht loswerde

Der SMS-Terror hielt über ein Jahr lang an. Mehrmals täglich (und vor allem nachts) bekam ich Nachrichten von ihm. Morgens war mir oft schlecht. Alles in mir sträubte sich dagegen, mein Handy anzuschalten und zu lesen, was er mir in der Nacht geschrieben hatte. Das waren meist Beschimpfungen, Verwünschungen, Drohungen – zwischendurch wieder dramatische Liebesschwüre und Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit. Einmal hatte er in der Nacht zehn SMS hintereinander geschickt – eine davon war der Link zu einem Philipp-Poisel-Song, in einer anderen schrieb er, wie eiskalt und herzlos ich sei, in der letzten stand: „Angeblich gehen bei dir seit unserer Trennung ja die Männer ein und aus. Was tust du nur …“