Ich bin mit einem 50er-Jahre-Weltbild aufgewachsen

Unsere Familie hat diese Zeit unendliche mühevolle Diskussionen, viele Tränen und verzweifelte Wut gekostet. Am Ende hat meine Mutter meinen Vater sogar rausgeschmissen. Dadurch sah er plötzlich doch wieder, was er an ihr hatte. Ich bin davon überzeugt, dass es genau richtig war, dass meine Mutter auch mal gezeigt hat, wo ihre Macht liegt. Unsere Eltern haben sich „zusammengerauft“, wie man so schön sagt, aber das Konzept ist dasselbe wie zuvor. Für die beiden funktioniert es wieder und das ist okay. Aber ich möchte niemals mein ganzes Leben in die Hände einer anderen Person geben. Für meine Schwester und für mich ist vollkommen klar, dass wir in der Lage sein wollen, uns selbst durchzubringen, damit wir auf alles vorbereitet sind. Wir setzen alles auf unsere Ausbildungen und achten darauf, ob wir etwas machen, mit dem man Geld verdienen kann.

Wir gehen inzwischen auch kritischer mit unserer Mutter um. Wir treiben sie an, sich selbst mehr um Finanzielles zu kümmern. Ihr macht das Angst, denn es zeigt ihr, dass die Zeiten des blinden Vertrauens vorbei sind.

Wenn meine Eltern Diskussionen haben, nimmt sich meine Mutter immer etwas zurück, denn es liegt nicht in ihrer Natur konfrontativ zu sein – aber mich macht das wahnsinnig. Ich brauche jemanden, mit dem ich auf Augenhöhe diskutieren kann und vor dem ich mich, weil ich unabhängig bin, nicht klein machen muss. Natürlich diskutiert meine Mutter mit meinen Vater auch deshalb ungern, weil immer die Angst mitschwingt, dass er dann doch wieder unzufrieden sein könnte. Diese Macht würde ich einem Mann nie über mich geben wollen.