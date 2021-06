Anglizismen sind besser als ihr Ruf

Viele englische Begriffe drücken etwas aus, das die deutsche Sprache so einfach nicht hinbekommt: „hustle“, „hangry“, „droppen“, „struggle“ oder „cringe“ zum Beispiel. Apropos „cringe“: Es ist nicht so, als hätte ich nie Cringe-Momente, wenn ich Anglizismen im deutschen Sprachalltag höre. Meistens kommen diese aus meiner Sicht cringy Begriffe aus einem mir fremden Bereich: der Unternehmenswelt. Da setzen Menschen in Calls Benchmarks, überlegen, wie sie ihre Message am besten languagen oder ob ihr Output on brand ist. Manchmal schaffen es solche Begriffe auch in meine Blase. Neulich schrieb etwa jemand bei einem Jobangebot auf Facebook, man könne dafür auch „abroad“ arbeiten. Albern wird es aus meiner Sicht dann, wenn englische Begriffe keinen Mehrwert bieten und man sie nur nutzt, um die Zugehörigkeit zur eigenen Berufswelt oder der gesellschaftlichen Business Class zu betonen – ganz unironisch. Oder um zu überdecken, dass das, was man zu sagen hat, gar nicht so life-changing ist, wie es klingt.