Wir brauchen einen Führerschein für Fußgänger*innen

Niemand, der bei Verstand ist, setzt freiwillig noch einen Fuß in diesen verkehrsverordnungsfreien Raum. Ein Meer aus Menschen stapft orientierungslos umher, die aus ihrer Hilflosigkeit in ihren urinstinktiven Egoismus verfallen. Rücksicht existiert nicht mehr. Vierer-Gruppen laufen händchenhaltend im Schneckentempo die Promenade entlang und versperren so den armen Menschen den Weg, die nur schnell Boxershorts kaufen wollten, in ihrer Naivität in dieses Chaos getappt sind und nun auf ewig hinter diesen Teenies gefangen sind. Wenige Meter weiter, rennt ein Mann mittleren Alters blindlings in einen Kinderwagen, weil er im Schaufenster einen reduzierten Golfschläger gesehen hat und ruckartig umgedreht ist, um sich das Angebot genauer anzuschauen. Und drumerhum treten gleichzeitig dutzende ignoranter Passant*innen ihren Vordermenschen in die Hacken, weil sie in ihre Smartphones vertieft sind. MITTEN IN EINER SICH BEWEGENDEN MENSCHENMASSE.