Geburtstage zu vergessen, ist kein Zeichen für schlechte Freundschaft

Hinzu kommt: Meistens sind Geburtstagsglückwünsche sowieso nur Floskeln. „Hey, ich wünsche dir alles Liebe zum Geburtstag! Feier schön, hab einen tollen Tag.“ So oder so ähnlich klingt jede zweite Nachricht, die man am Geburtstag bekommt. Ähnlich lesen sich die Geburtstagskarten, die man selbst verfasst. Gibt man bei Google „Geburtstag“ in die Suchleiste ein, reihen sich Ergebnisse wie „Geburtstagswünsche“, „Geburtstagssprüche“, „Geburtstagswünsche lustig“ untereinander auf. Das Internet quillt über vor platten Formulierungsvorschlägen für den Geburtstagsgruß – eben gerade deshalb: Weil sehr viele Menschen nicht mal wissen, was sie denn nun zum Geburtstag wünschen sollen. Geburtstagsgrüße sind oft nichts Besonderes – und sagen so auch rein gar nichts über die Qualität der Freundschaft aus.