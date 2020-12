Nieder mit den Wetter-Apps!

Natürlich ist das Befragen von Wetter-Apps nur Symptom eines größeren Problems: Der Illusion, im Leben alles unter Kontrolle zu haben. Wer in der eigenen Wohnung via Handy die Heizung anmachen, per Tracking das genaue Zeitfenster der Paketzustellung bestimmen und via Zoom mit Menschen in jeder Zeitzone kommunizieren kann, denkt natürlich, dass das eigene Leben ziemlich problemlos planbar ist. Aber gerade die Corona-Pandemie hat uns doch gezeigt, dass das Quatsch ist. Man kann noch so viele To-do-Listen schreiben und Coachingbücher lesen – und dann überträgt irgendwo auf der Welt ein Tier ein Virus auf einen Menschen und nichts ist mehr, wie es war. Und dann nieselt es auch noch. Also lieber gleich die Möglichkeit zulassen, dass Pläne sich ändern können, und dass man sich noch so viel Mühe geben kann: Perfekt ist das Leben nie.