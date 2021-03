Ist Cheaten nicht viel besser als sein Ruf?

Vielleicht gehen wir dank der Pandemie da gerade sogar ein Stück in die richtige Richtung. Ich habe etwa das Gefühl, dass es in der Pandemie und durch das Home-Schooling mehr Open-Book-Klausuren gibt. Und irgendwie ist das doch auch eine Form von „professionellem Schummeln“. Eine Form, die ja auch unserer Zeit entspricht, in der auch online immer mehr Wissen sehr schnell zur Verfügung steht. Wissen, das einen sogar manchmal gefühlt überflutet und das man nicht auswendig lernen kann. In dem man sich nur zurechtfindet, wenn man lernt es zu filtern, zu strukturieren und zu priorisieren.

Noch etwas fördert Schummeln laut Psycholog*innen: die Kreativität. Das fanden Francesca Gino von der Universität Harvard und Scott Wiltermuth von der University of Southern California bereits 2014 in einer Studie heraus. Und wann könnten kreative Ideen und Lösungen mehr gefragt sein, als in einer Zeit, die sich auch nicht an die „gewohnten Regeln hält“ - und uns fast täglich vor viele neue Herausforderungen stellt.