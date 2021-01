Dann doch lieber per SMS!

Ich will nicht vor anderen Leuten mit gedämpfter Stimme durchs Telefon den Sachverhalt meinem ersten Notfallkontakt für solche Fälle zu schildern. Will nicht krampfhaft in der Bahn versuchen müssen, die Tränen zurück zu halten beim Gedanken an das, was mir gerade eben passiert ist. Dann lieber die unpersönliche Variante, bei der ich mich von wo auch immer ich gerade bin schnellstmöglich in mein Bett zurückziehen kann. An den Ort, an dem die Schokolade nur einen Handgriff entfernt ist und der Alkohol nur einen Spaziergang zum Kühlschrank erfordert.