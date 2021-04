Die dritte Corona-Welle ist da, zeitgleich mit den ersten warmen Frühlingstagen – und damit auch wieder diese schrecklichen Fotos! Sie schwappen erneut in unsere Twitter-Feeds und Messenger hinein und zeigen Menschengruppen am Kanalufer oder im Park, in der Fußgängerzone, auf dem Wochenendmarkt oder dem Rathausplatz. Mit diesem Hauch von Heimlichkeit in der Bildsprache, weil schräg von unten oder gar leicht verschwommen aufgenommen, und versehen mit empörten Kommentaren: „Super-Spreader-Event, ganz große Klasse!“ – „Den Leuten ist echt nicht mehr zu helfen, ey!!“ – „Wahnsinn, was hier los ist!!!“