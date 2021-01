„Warum sollten wir ein größeres Recht haben, hier zu leben, als andere?“

Billie Eilish hat ja heute quasi den Fame, den Bob Dylan in den 50ern und 60ern hatte. Auf ihrem Album „when we all fall asleep where do weg go“ sind unfassbar viele Hits drauf. Warum habt ihr euch mit „ilomilo“ gerade für einen der eher unbekannten Billie-Eilish-Songs entschieden?

Fred: Wenn ich Alben von Künstler*innen höre, dann höre ich nicht so sehr auf die Hits. Wir haben ja Ende August unser Debut-Album rausgebracht, konnten wegen Corona aber keine großen Konzerte spielen. Deshalb haben wir uns einen sehr speziellen Livestream überlegt, bei dem die Besucher*innen chatten und Merch kaufen konnte. Und dann habe ich Wochen später den Livestream von Billie Eilish gesehen, der sehr ähnlich zu unserem war. Mein Mitbewohner hat einen geilen Beamer und der hat den Stream übertragen – Billie Eilish hat ihr Konzert perfekt durchinszeniert. Ich hatte das Gefühl, live vor Ort dabei zu sein und „ilomilo“ war einer der Songs, die sie gespielt hat.