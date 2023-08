Was wirklich dran ist am Schwangerschafts-Glow

Die Narben erinnern mich an etwas Schönes, denn meinen Babybauch habe ich wirklich geliebt. Je größer er in einem Outfit wirkte, desto besser fand ich es. Deshalb kaufte ich leider auch zu viel (grundsätzlich überteuerte) Umstandsmode. Vor allem am Anfang des zweiten Trimesters hatte ich einen mittelschweren Kaufrausch: Still-BHs, Umstandshosen, Tops im Baby-Doll-Style, Schwangerschaftskleider. Sogar ein Geburtsnachthemd mit diversen Öffnungen zum Anschließen verschiedener Messinstrumente kaufte ich mir, Monate vor dem errechneten Termin. Bei der tatsächlichen Geburt trug ich dann aber nur einen einfachen, bügellosen BH.