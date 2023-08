Darf es für Sie vielleicht noch ein 3D-Ultraschall sein?

Ich behaupte von mir selbst, in meiner Schwangerschaft relativ wenige Ängste gehabt zu haben. Im Großen und Ganzen war ich zuversichtlich, dass schon alles irgendwie gut gehen wird, dass das Baby sich gesund entwickelt. Schließlich gab mir mein Körper nach dem ersten Schwangerschaftsdrittel nur wenig Anlass zur Sorge: Weitestgehend kam ich ohne Beschwerden durch bis zur Geburt. Dennoch habe ich am Ende mehr als 300 Euro für Untersuchungen bezahlt, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Vor allem für Blutabnahmen und Tests, aber auch für einen zusätzlichen Ultraschall.

Ich wollte eigentlich nur das Standardprogramm – wurde aber bei fast jedem Praxisbesuch um den Ausgleich einer Rechnung gebeten

Dabei war mir gar nicht richtig klar, dass ich Sonderleistungen in Anspruch nahm. Als Erst-Schwangere war ich unsicher und schlecht informiert. Ich vertraute meiner Gynäkologin, und während ich meine Schwangerschaft noch geheim hielt, fragte ich auch niemanden in meinem Bekanntenkreis nach Rat. Relativ früh in der Schwangerschaft bot mir die Sprechstundenhilfe eine Menükarte mit zusätzlichen Ultraschalluntersuchungen und Tests an, die Preise standen jeweils daneben. Ich wählte nichts aus dem Menü, ich wollte eigentlich nur das Standardprogramm. Nach jedem Termin informierte mich meine Ärztin über die nächsten Untersuchungen, an der Rezeption sollte ich dann noch etwas unterschreiben. Treudoof las ich mir den Wisch nie in Ruhe durch. Und übersah, dass ich nicht nur mein Einverständnis für die Untersuchung gab, sondern auch, dass ich dafür bezahlen würde.