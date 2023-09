Wie bereitet man sich auf eine Geburt vor?

Vor dem Geburtsvorbereitungskurs stellte ich mir den großen Tag in etwa so vor: Die Geburt meiner Tochter würde mit dem Platzen der Fruchtblase beginnen, wir würden ins Krankenhaus fahren und ich würde in Rückenlage im Geburtsnachthemd auf einem Bett liegend und ohne Schmerzmittel das Kind mit aller Kraft auf die Welt pressen. Mein Mann würde natürlich neben mir stehen, meine Hand halten und mir gut zureden. Nach dem Vorbereitungskurs wusste ich, dass es ganz unterschiedliche Zeichen für den Beginn einer Geburt gibt und dass sie in verschiedenen Phasen abläuft. Die längste Zeit davon würde ich eben nicht pressen, sondern versuchen, mich so gut wie möglich zu entspannen, um meiner Tochter und den Wehen die Arbeit zu erleichtern.