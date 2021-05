„Ich kenne nicht eine Frau, die keine komische oder wirklich schlimme Erfahrung gemacht hat“

Langsam schlingt sich eine Anakonda immer enger um den Hals von Billie Eilish, während sie in ihrem Musikvideo zu „Your Power“ über einen Mann singt, der seine Macht gegenüber einer deutlich jüngeren Frau ausnutzt. In ihrer Ballade, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, thematisiert die Sängerin die Ausbeutung und den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Im Interview mit der Vogue hat sie nun klargestellt, dass sie dabei nicht über eine bestimmte Person spreche oder ihre persönlichen Erfahrungen in der Musikindustrie, wie viele zuvor angenommen hatten: „Es ist überall. Ich kenne nicht ein Mädchen und nicht eine Frau, die keine komische oder wirklich schlimme Erfahrung gemacht hat. Auch bei Männern – Jungs werden ständig ausgenutzt.“ Dabei komme es auch nicht darauf an, in welchem Umfeld man lebe oder wie stark oder klug man sei. Ihren Song bezeichnet Eilish als „offenen Brief an die Menschen, die andere ausnutzen – meistens Männer“.