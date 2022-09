Rapperinnen können auch mit sexistischen Lines empowern

Seit Jahrzehnten prägt die Sichtweise heterosexueller Männer den Deutschrap. Nur eines von tausenden Beispielen: Gzuz rappt in seinem Lied „Mörder“: „Ich nehm' die Drogen, deine Kohle und die Frau“. Die Frau wird in einer Reihe mit zwei Objekten genannt. Was mitschwingt: Eine Frau ist so wertvoll (oder wertlos) wie Geld. Oder eben wie Drogen. In wenigen Worten wird sie vom Rapper objektiviert, bevormundet, erniedrigt, sexualisiert. Texte männlicher Rapper sorgten deshalb regelmäßig für Aufschreie. Deutschrap wird immer wieder in Talkshows und in Schulstunden diskutiert, vor zwei Jahren kam die #metoo-Bewegung auch im Deutschrap an, doch an der oft frauenfeindlichen Grundhaltung vieler Rapper hat sich nicht viel geändert.