„Teil der No Angels zu sein, ist ein Gefühl, das nicht vergeht“

Sandy, du lebst mittlerweile in Los Angeles und auch Lucy lebt im Ausland, in Sofia. Speziell in Pandemiezeiten ist es da vermutlich schwierig, wieder zusammen an den Start zu gehen. Wie kam das überhaupt zustande?

Nadja: Wir haben eine gemeinsame Whatsapp-Gruppe. Irgendwann schrieb Lucy: „Mädels, wir haben 20-jähriges Jubiläum, wie sieht es aus?“ Dann hat unsere neue Plattenfirma dafür gesorgt, dass unsere frühen Alben endlich auch auf den Streaming-Portalen wie Spotify verfügbar sind. Darüber haben sich die Fans wahnsinnig gefreut.

Sandy: Es entstand durch die vielen positiven Rückmeldungen so eine Art Kettenreaktion. Man durchläuft als Künstlerin ja auch verschiedene Phasen. So gab es eine Zeit, in der die No Angels vielleicht nicht so angesagt waren. Und jetzt sind wir in einer Zeit angelangt, in der wir einfach wieder cool sind. Und in der die Leute gern wieder in Erinnerungen schwelgen. Wir entschlossen uns also, alles mitzunehmen, was zurzeit möglich ist. Ohne Druck und ohne Stress.