Tic Tac Toe war eine der progressivsten und coolsten Bands

Erinnern wir uns zum Beispiel an Songs mit plakativen Titeln wie „Verpiss dich“, „Leck mich am AB Zeh“, an den Song „Warum“ oder ihre Debütsingle „Ich find dich scheiße“, die sich 1995 ganze 22 Wochen in den Charts hielt und wohl mit Abstand ihr bekanntester Hit ist. Schimpfwörter in dieser Form gab es bis dato in der deutschen Mainstream-Musik noch nicht. Schon gar nicht von Frauen. Die Plattenfirma BMG wurde sich vor dem ersten Release unsicher und auch der Aufschrei aus der Mitte der Gesellschaft war groß: Manche wollten "Ich find dich scheiße" verbieten und Radiostationen wollten ihn nicht spielen. Eltern sorgten sich um ihre Kinder und einige pubertierende Heterojungs fühlten sich angesichts der drei selbstbewussten Frauen, die offen ihre Meinung sagten und ihnen den Mittelfinger zeigten, in ihrer Männlichkeit angegriffen.