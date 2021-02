„Ein schwerer Angriff auf die Kunst des Rap“

Vergiss Aktien, Immobilien, Bitcoin – die einzig wahre Währung des 21. Jahrhunderts ist Aufmerksamkeit und zwar am besten in Form von Likes, Shares, Comments. Demzufolge müsste der US-Botschafter Dan Kritenbrink inzwischen ganz schön was auf der hohen Kante haben: Denn sein dreiminütiges Rap-Video, das die US-Botschaft von Hanoi am Montag auf ihrem Facebook-Account veröffentlichte, verbreitete sich rasend im Internet.