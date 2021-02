Indische Nationalist*innen verbrennen Bilder von Greta Thunberg

In Indien brennen Poster von Greta Thunberg und Rihanna. Nationalist*innen zündeten sie öffentlichkeitswirksam an, nachdem sich die schwedische Klimaaktivistin und die US-Sängerin auf Twitter mit den dortigen Bauernprotesten solidarisiert hatten. Auf Transparente steht außerdem, die „internationale Einmischung“ werde nicht toleriert. Auch die indische Regierung kritisierte die Tweets von Greta Thunberg und Rihanna: „Bevor in solchen Angelegenheiten schnell kommentiert wird, ermahnen wir, dass Fakten ermittelt und ein angemessenes Verständnis der vorliegenden Sachverhalte vorgenommen wird“, hieß es in einer Mitteilung.