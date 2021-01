Der Erasmus-Ausstieg Großbritanniens ist für junge Menschen fatal

Zunächst sind da die britischen Universitäten, die stets die Ranglisten europaweiter Vergleiche anführen. Um eine didaktisch und organisatorisch gelungene Betreuung und kompetente, nahbare Dozierende zu finden, muss man in UK nicht an eine Elite-Universität gehen. Auch an anderen britischen Unis habe ich als Erasmus-Studentin plötzlich verstanden, was es bedeutet, wenn Lehrende sich für den eigenen Studienerfolg interessieren. Meinen französischen und spanischen Kommiliton*innen ging es ähnlich. Außerdem: Wo in Europa lernt man besser Englisch als in Großbritannien? Der Austritt aus Erasmus schmälert die Chancen für viele, die keine andere Sprache außer Englisch (gut genug) sprechen, um sich den Auslandsaufenthalt dort zuzutrauen. Irland allein wird den Wunsch nach einem englischsprachigen Zielland innerhalb Europas nicht erfüllen können.