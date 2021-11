„Meine Mutter und Oma haben die Strukturen einfach hingenommen“

Wieso nicht?

Wenn du in einem kleinen Dorf bist und dein Vater dir nicht erlaubt zu demonstrieren, ist es schwieriger, doch zu gehen, weil er es sofort erfährt. Das geschieht in einer Stadt nicht, da kannst du auch behaupten, du würdest in die Bibliothek oder ins Kino gehen. Es gibt keine Anonymität, weil alle sich kennen. In Spanien gibt es in den Dörfern einen eklatanten Mangel an grundlegenden Dienstleistungen in den Bereichen Verkehr, Gesundheit, Bildung, Kultur. Da es sich um Gemeinschaften handelt, in denen alle alle kennen, werden bestimmte Dynamiken und Hierarchien eher toleriert, und es ist schwieriger, das Schweigen zu brechen, einen Schritt nach vorne zu machen, sozusagen aus der Norm herauszutreten. In vielen Dörfern wird leider immer noch darüber nachgedacht, was „die Leute“ sagen werden. Das ist eine Angst, die man von der Mutter und der Großmutter erbt. Man muss versuchen, die jeweils anderen – also die Frauen in der Stadt oder die auf dem Land – zu verstehen und die eigenen Privilegien zu checken, zu begreifen, aus welcher Position heraus man spricht.