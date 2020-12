„Wir sollten aufhören, den Westen als den Standard zu sehen“

jetzt: Wann habt ihr eure west- beziehungsweise ostdeutsche Sozialisation das erste Mal bewusst bemerkt?

Jule: Dieses Bewusstsein kam bei mir sehr spät, ich würde sogar behaupten, so richtig erst in den Gesprächen mit Rike. Wir haben die deutsch-deutsche Geschichte zwar in der Schule behandelt, da aber eigentlich nur in „den Osten“ geschaut, weil es dort anders war, beziehungsweise die Veränderung sichtbar war. Wir, als Westsozialisierte, waren der Standard, den man sich gar nicht genauer anschauen musste. Das prägt mich immer noch, auch wenn ich von mir behaupten würde, dass ich inzwischen sensibler mit dem Thema umgehe. Wir haben zum Beispiel überlegt, ob wir den Podcast „0049“ nennen sollen, das ist aber die Vorwahl der alten Bundesrepublik, die von der DDR einfach übernommen werden musste.

Rike: Für mich war das Thema der Unterschiede zwischen „Osten“ und „Westen“ schon immer viel präsenter. Ich bin mit Eltern aufgewachsen, die in der DDR sozialisiert wurden und deren Erfahrungen innerhalb der DDR und in den frühen 90er Jahren zuhause oft thematisiert wurden. Mein Schlüsselmoment war, als ich nach Köln umgezogen bin und ich das erste Mal in meinem Leben den „Ostdeutschland-Stempel“ bekommen habe.Mir ist dann zunehmend bewusst geworden, was in meiner Kindheit und Jugend im ehemaligen Ostdeutschland anders war als bei meinen westsozialisierten Kommiliton*innen.