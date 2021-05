„Das Kindeswohl wird bei Abschiebungen kaum berücksichtigt“

Wo sind Tina und Sona gerade, wie geht es ihnen und was machen sie?

Tierra: Sona kann leider im Moment nicht am Online-Unterricht teilnehmen, weil sie in Armenien arbeiten muss. Sie und ihr Bruder können nicht in die Schule gehen. Wenn es so weitergeht, schaut ihre Zukunft mehr als traurig aus. Sie werden alles verlieren, was sie in ihren Ausbildungen in Österreich gelernt haben. Ihre weitere Bildung steht in den Sternen.

Theo: Die Freund*innen von Tina sind über Social Media mit ihr in Kontakt. Für Tina ist es extrem schwierig in Georgien am Unterricht teilzunehmen, da sie die Sprache nicht schreiben und lesen kann. Ich gehe aber davon aus, dass sie ihre Freund*innen, die Schule und einfach ihr Leben hier extrem vermisst. Österreich ist ihr Heimatland.