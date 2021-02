„Sag ihnen einfach, dass es Bill Gates gewesen sein muss“

Was kann man tun, wenn die eigenen Eltern an Verschwörungsmythen glauben? Laut Expert*innen zum Beispiel: Quellen prüfen, konsequent widersprechen, immer wieder dagegen argumentieren oder sich an Beratungsstellen wenden. Aber was, wenn wirklich nichts mehr hilft? Wenn Mama nicht davon abrücken will, dass Bill Gates hinter Corona steckt? Oder Papa fest davon überzeugt bleibt, dass Trump mit Schreibfehlern auf Twitter geheime Botschaften an seine Unterstützer*innen aussendet – wie es die Anhängerschaft der US-amerikanischen Verschwörungs-Bewegung QAnon glaubt? Auf Reddit hat der User „Craftsmaniac“ einen pragmatischen Vorschlag für all jene geteilt, die keinen Ausweg für die Verschwörungs-Eltern mehr wissen. Die Reaktionen zeigen, wie verzweifelt viele Kinder von „QAnon-Eltern“ gegenwärtig sein müssen.