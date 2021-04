Manche Deutsche profitieren bis heute vom Nazi-Regime

Das bestätigt auch Stefan Wilbricht. Er ist Historiker und arbeitet für das Projekt Dokumentationszentrum „denk.mal Hannoverscher Bahnhof“ an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. „Die deutsche Bevölkerung hat von der Verdrängung profitiert, zum Beispiel von den Arisierungen: Besitzer und Teilhaber wurden aus den Firmen gedrängt oder die Inhaber*innen mussten ihre Firmen unter Wert verkaufen“, so Wilbricht. „Das Regime hat sich die Zustimmung in der Bevölkerung auch über Konsum erkauft.“ Deutsche konnten sich bei Versteigerungen den Besitz vertriebener, deportierter oder ermordeter jüdischer Menschen vergleichsweise billig einkaufen. „Die Menschen kamen auf einmal für einen Spottpreis an Dinge, an die sie vorher so nicht kamen“, sagt Wilbricht. „Wir finden sie ganz sicher bis heute in sehr vielen Haushalten, Reste von ganzen Zimmereinrichtungen bis hin zu unscheinbaren Gegenständen, wie einem alten Gehstock, den die Familie auf einer Versteigerung für drei Reichsmark gekauft hat.“ Die Möglichkeit, dass die Vintagetruhe im eigenen Zimmer aus einer derartigen Versteigerung kommt, ist also durchaus gegeben.