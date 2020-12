Studierende haben eine Alarmanlage für Obdachlose gebastelt

„Clochard Alert“ heißt das kleine Gerät, das vier Studierende in einem Projekt-Kurs im Laufe eines Semesters gebaut haben, und es sieht so aus: Ein acht Zentimeter langer Zylinder (ein bisschen wie ein sehr großer Lippenstift), an den ein langes Sicherungskabel angesteckt ist. In dem Gehäuse stecken Batterie und Elektronik. Mit dem dünnen Sicherungskabel kann die wohnungslose Person ihren Besitz verschnüren. Wird das Kabel gewaltsam herausgezogen oder durchtrennt, ertönt ein Alarm, der „hoffentlich den Dieb erschreckt, den Obdachlosen aufweckt und das Interesse weiterer Passanten erregt“, wie es in einer Presseerklärung heißt.