Hetero-Männer, ist euch Humor bei eurer Partnerin nicht wichtig?

Naja, um genau zu sein, und hier komme ich zu Punkt zwei, ging es spezifisch um ein Mädchen. Das einzig wirklich lustige Mädchen in unserer Klasse. Denn es stimmt zwar, dass Männer vielleicht manchmal nicht zugeben, wenn sie Frauen lustig finden. Aber es stimmt auch, dass so richtig – zum sich bepieseln – lustige Frauen, zumindest aus Sicht mancher Männer, nicht allzu häufig sind. Und wenn wir hier schon mit dubiosen Studien um uns schmeißen – in dieser hier wurden verschiedene Studien zu dem Thema ausgewertet und befunden, dass sowohl Frauen als auch Männer in einem Blindtest Männer im Schnitt als deutlich lustiger bewerten. Ob man das jetzt glauben will oder nicht – jedenfalls halten viele Männer wirklich lustige Frauen für seltene Einhörner. Und deshalb ist dieser Faktor bei der Partnerwahl für sie vielleicht von vornherein einfach nicht ganz so wichtig.