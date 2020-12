Wieso sprecht ihr uns Non-Binäre so oft falsch an?

„Ich muss dir was über Tom erzählen. Also Tom bezeichnet sich ja als non-binär. Also ER hat gesagt … Ach nein, ER darf ich ja nicht sagen. Oder wie bezeichnet man IHN denn jetzt eigentlich … Sagt man THEY … Ach, ist das schwierig … Also, THEY hat gesagt … Oh, hört sich das komisch an, naja.“