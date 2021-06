Andererseits finde ich es wichtig, dass ihr euch solidarisiert: Ich denke beispielsweise an die Situation der LGBTQI+ in Polen, die sich aufgrund der konservativen Regierung zuspitzt und an die 21 queeren Menschen aus Ghana, die nachdem sie an einer LGBTQI+ Konferenz teilgenommen hatten, festgenommen wurden. Da ist es natürlich wichtig, dass auch nicht-Queers uns unterstützen und auf die Ungerechtigkeiten aufmerksam machen. Je mehr Menschen auf der Straße, desto besser.